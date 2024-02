Hemer: 2000 Euro Schaden beim Ausparken verursacht

Hemer. An der Bräuckerstraße in Hemer hat eine Seniorin am Samstag beim Ausparken ein anderes Auto beschädigt.

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro hatte eine 77-Jährige am Samstag um 11.30 Uhr an der Hemeraner Bräuckerstraße in Höhe der Hausnummer 9 verursacht.

Die Seniorin war laut Polizeibericht beim Ausparken mit ihrem Fahrzeug gegen ein dort abgestelltes Auto gestoßen.

