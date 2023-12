Hemer: 25-Stunden-Sponsorenschwimmen war ein voller Erfolg

Hemer In Hemer wurde zum sechsten Mal das Dagobertschwimmen für einen guten Zweck veranstaltet. Mehrere Teilnehmer stachen dabei ganz besonders hervor.

Auch die sechste Auflage des beliebten Dagobertschwimmens Ende Oktober war ein voller Erfolg. Klaus-Peter Uhlmann, Vorsitzender des Fördervereins „Schwimmen in Hemer“, kam am Sonntagvormittag bei der Pokalübergabe im Foyer vom Hallenbad nicht aus dem Schwärmen. 205 Teilnehmer nahmen seinerzeit an dem 25-Stunden-Sponsorenschwimmen teil. Zusammen wurden 619 Kilometer zurückgelegt und 24760 Bahnen geschwommen. Insgesamt konnte sich der Verein somit über 3367,56 Euro Sponsorengelder freuen, mit denen die Bäderlandschaft in der Felsenmeerstadt unterstützt wird.

Anlass zur Freude hatten auch die Pokalsieger. Als jüngste Teilnehmer wurden Henri Rüther und Kira Hennig ausgezeichnet. Die ältesten Schwimmer, die an den Start gingen, waren Anette Sandig und Peter Rahn. Die beste Sponsorenleistung erzielte Nika Keil mit 693,20 Euro. 560 Euro sammelte als Zweitplatzierter Florian Stüken vor Birgit Büchner mit immerhin noch stolzen 460 Euro. Alle drei bekamen einen vom Bürgermeister gestifteten Pokal.

Die besten Schwimmleistungen beim Dagobertschwimmen

Für die beste Schwimmleistung wurden in den Altersklassen folgende Teilnehmer geehrt: Pia Kühn und Liam Hülsebusch (beide U8), Nika Keil, Jasper Peck und Florian Hübner (alle U12), Mila Cisic und Johannes Kübler (beide U18), Sabine Grothaus und Mark Rodehüser (beide Ü18), Heike Nitz-Röther und Thomas Ibach (beide Ü60), Peter Rahn (Ü70).

Einen anerkennenden Applaus gab es bei der Siegerehrung für Nika Keil, sie legte stolze 23 Kilometer zurück. Hinzukam die Tatsache, dass sie mit anderen Teilnehmern extra aus Ense zum Sponsorenschwimmen anreiste, was zeigte, wie beliebt die Veranstaltung ist.

Glückwünsche konnten die strahlenden Gewinner, die neben einem Pokal eine Badeente und ein Fläschchen mit Wasser aus dem Hallenbad bekamen, auch von Alexandra Bongard, ebenfalls Vorsitzende des Fördervereins „Schwimmen in Hemer“, und von Bürgermeister Christian Schweitzer entgegennehmen. Zudem gratulierte Lucas Holzhauer im Namen der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden, die den Wettbewerb gefördert hatte.

Dagobertschwimmen im neuen Hallenbad in Hemer

Bürgermeister Christian Schweitzer lobte anerkennend die Leistungen und freute sich, dass alle Altersgruppen vertreten waren. Außerdem lud er alle Teilnehmer ein, auch beim nächsten Dagobertschwimmen im neuen Hallenbad teilzunehmen. Über die beachtliche Spendensumme staunte auch Lucas Holzhauer nicht schlecht.

Damit möglichst viele Kinder in Hemer schwimmen lernen, bieten die Schwimmmeister Schwimmkurse an. Die sonst so lange Warteliste ist momentan abgearbeitet und es können neue Anmeldungen entgegengenommen werden. Eine Anmeldung ist im Hademarebad unter Tel. 551285 möglich. Ab dem neuen Jahr starten die Kurse für Kinder ab fünf Jahren. Dabei gibt es drei verschiedene Uhrzeiten. Einerseits wird dienstags und donnerstags um 15.30 Uhr jeweils ein Kurs angeboten, andererseits besteht auch sonntags um 13.30 Uhr die Gelegenheit. Und wer weiß, vielleicht schwimmen dann schon einige mit dem Seepferdchen beim nächsten 25-Stunden-Sponsorenschwimmen für den guten Zweck mit.

