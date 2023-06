Hemer: 26-Jähriger pöbelt und schlägt nach Fußballturnier zu

Ein 26-Jähriger sorgte am Sonntagabend für einen Polizeieinsatz in Hemer.

Hemer. Ein 26-jähriger Mann aus Hemer hat am Apricker Weg gepöbelt und mehrere Personen verletzt. Das ist passiert.

Ein 26-jähriger Hemeraner hat am Sonntagabend nach einem Fußballturnier am Apricker Weg in Hemer herumgepöbelt und mehrere Personen verletzt. Dies teilt die Polizei am Montag mit.

Der Streit begann, als er einer 14-Jährigen, die auf dem leeren Platz spielte, den Ball wegnahm und sie bedrohte. Ein zu Hilfe kommender 27-jähriger Bekannter bekam einen Schlag ins Gesicht und dadurch eine blutige Nase. Ihrem Vater riss er nach dem Rückzug der Gruppe den Bauchbeutel ab, einem 20-Jährigen spuckte er ins Gesicht und die 14-Jährige stieß er auf der Straße zu Boden. Dann flüchtete er.

Die Polizei nahm eine Anzeige auf wegen Körperverletzung, ermittelte die Identität des Tatverdächtigen und stattete ihm einen Besuch ab. Er war allerdings nicht zu Hause.

