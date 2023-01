Hemer: 30 Verwarngelder bei Radarmessung der Polizei

Die Polizei hat am Mittwoch an der Iserlohner Straße in Hemer die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer per Radar kontrolliert.

Hemer. Bei Radarmessungen der Polizei am Mittwoch an der Iserlohner Straße in Hemer wurden insgesamt 1030 Fahrzeuge kontrolliert.

Die Polizei hat am Mittwoch in der Zeit von 16.29 bis 19.15 Uhr an der Iserlohner Straße die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer per Radar kontrolliert.

1030 Fahrzeuge wurden bei der Radarkontrolle von der Polizei gemessen. Dabei wurden 30 Verwarngelder verhängt.

Auto aus dem Märkischen Kreis

Der höchste Messwert lag bei 48 km/h bei erlaubten Tempo 30. Der Fahrer war mit einem Auto mit Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis unterwegs.

