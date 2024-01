Hemer: 35 Jahre lang Begeisterung für Ski- und Breitensport

Hemer Der Ski-Club Hemer hat am Samstagabend sein 35-jähriges Bestehen gefeiert. Heinz-Rudolf Klein und Barbara Fricke wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Gut erinnern können sich die Gründungsmitglieder noch an die erste Versammlung des Skiclubs im Soldatenheim vor 35 Jahren. Mit 126 Teilnehmern hatte damals keiner gerechnet. Entwickelt hat sich der Club aus einer Abteilung des TV Westig. Aushängeschild des Vereins sind die Kinder- und Jugendfreizeiten ins Stubaital. Aber auch jenseits von Ski-Brettern und Snowboards gibt es Aktivitäten. Der Skiclub hat am Samstagabend sein 35-jähriges Bestehen in der Vereinsgaststätte Peters gefeiert.

Als Ski-Ort kann man Hemer sicherlich nicht bezeichnen. In Ihmert und Frönsberg kommen im Winter mitunter die Schlitten zum Einsatz. Dennoch erfreut sich der Ski-Club größter Beleibtheit. Aktuell sind laut Vorsitzendem Tim Schulte rund 300 Leute im Verein. Zu den Spitzenzeiten rund um das Jahr 2000 hatte der Ski-Club sogar fast 500 Mitglieder. „Das ist schon eine beachtliche Anzahl für einen Nischensport“, sagt Tim Schulte.

Eine Reise nach Winterberg – wenn genug Schnee liegt

Drei Fahrten bietet der Verein im Jahr an. Zum einen wäre da die Kinder- und Jugendfreizeit ins Stubaital, dann die Freizeit für junge Erwachsene mit wechselnden Orten als Ziel und die Ski-Freizeit für Erwachsene nach Alta Badia. Oft geht es in die Skiregionen Österreichs. In manchen Jahren kommt auch eine Reise nach Winterberg hinzu – ins heimische Sauerland. Dabei kommt es aber darauf an, dass auf den Pisten Schnee liegt. In den vergangenen Jahren wurde, so Tim Schulte, der Schnee immer seltener und die Reisen teurer.

Die Skifreizeit in Alta Badia gehört zum jährlichen Programm. Foto: Privat

Vereinseigene Ski- und Snowboardlehrer begleiten die Ski-Freizeiten. Sie bekommen die Skilehrerausbildung finanziert und können ihre Qualifikation immer wieder auffrischen. Im Gegenzug begleiten sie die Freizeiten und Reisen des Vereins.

Sehr viel findet mittlerweile aber auch außerhalb der Skipisten statt. Wandertouren und Radtouren gehören dazu, aber auch Kegelabende und einmal im Jahr auch Eisstockschießen im Sauerlandpark. Weitere Aktivitäten sind die Hallenhockeyart „Floorball“ und Eishockey. Zweimal finden in der Woche Gymnastikübungen statt – die Rückenschule und „Fit for Snow“ (engl.: bereit für den Schnee). Diese können als Vorbereitung für die Reisen gesehen werden, sind aber auch ein Sportprogramm. „Bei den Mitgliedern muss es charakterlich und menschlich passen. Es gibt keinen Leistungssport oder Vereinsmeisterschaften“, beschreibt Tim Schulte den Breitensportverein.

Zwei Ehrenmitgliedschaften

In 35 Jahren gibt es auch einige erinnerungswürdige Momente. So fällt Tim Schulte zum Beispiel das Ski-Fahren bei Flutlicht in Winterberg ein. Ein weiteres Highlight war die 30-Jahr-Feier im Mettgenpin mit rund 100 Mitgliedern. „Das war bisher unsere größte Feier“, sagt Tim Schulte. Der Ehrenvorsitzende Friedrich Sprenger erinnert sich auch an die gemütlichen Treffen in Feldhofs Hütte. „Wir haben besonders früher auch viel mit Familien gemacht“, sagt er.

Das 35-jährige Bestehen hat der Verein auch dazu genutzt, verdiente Mitglieder auszuzeichnen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wurden Ehrenmitgliedschaften verliehen. Heinz-Rudolf Klein ist auch aufgrund seiner langjährigen Übungsleiter-Tätigkeit zum Ehrenmitglied ernannt worden. Barbara Fricke hat jahrelang die Fahrten ins Stubaital organisiert. Ihr wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Davor hatte jahrelang Barbara Feldhof die Fahrten organisiert. Jahre zuvor wurde Friedrich Sprenger nach seiner 18-jährigen Tätigkeit als Vorsitzender zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

