Hemer: 52-Jähriger bedroht seinen Nachbarn mit Pistole

Mit einer Pistole hat ein 52-Jähriger in Hemer seinen Nachbarn bedroht.

Hemer. In Hemer ist am Donnerstag ein Nachbarschaftsstreit eskaliert: Einer der Kontrahenten zückte eine Pistole. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.

Ein Streit unter Nachbarn ist in Hemer so eskaliert, dass ein 41-Jähriger mit einer Pistole bedroht wurde. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine Softairwaffe, berichtet die Polizei, die den 52-Jährigen in Gewahrsam nahm.

Die beiden Männer gerieten am Donnerstag gegen 15.40 Uhr an der Märkischen Straße aneinander. Der 52-Jährige beschwerte sich darüber, dass sein Nachbar dessen Hund frei auf einem Garagenhof laufen ließ. In Folge des Streits zog er dann eine schwarze Pistole aus dem Hosenbund und zielte damit auf seinen Kontrahenten. Dieser ergriff die Flucht und informierte die Polizei.

Die Polizisten trafen den 52-Jährigen im Garten an. Er ließ sich widerstandslos fixieren. In seiner Brusttasche trug er ein Einhandmesser. Die Softairpistole konnte in der Wohnung des 52-Jährigen aufgefunden werden. Beide Waffen wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen einer Bedrohung.

