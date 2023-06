Hemer: 62-Jährige wird Wechseltrick-Opfer

Hemer. Ein Unbekannter hat vor einem Hemeraner Supermarkt eine Frau betrogen, die Polizei sucht jetzt Zeugen nach dem Wechseltrick.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bahnhofstraße in Hemer wurde am Freitag gegen 12 Uhr eine Frau bei einem Wechseltrick bestohlen, so die Polizei am Montag.

Ein Unbekannter bat die 62-Jährige, ihm zwei Euro zu wechseln. „Gemeinsam“ habe man in ihrer Geldbörse „herumgekramt“, gab die Frau später bei der Polizei zu Protokoll. Nachdem der Unbekannte weg war, stellte sie fest, dass ihr ein niedriger dreistelligerBetrag in der Geldbörse fehlte. Der Unbekannte sprach mit ostdeutschem Dialekt, dürfte zwischen 50 und 60 Jahre alt sein und hat dunkle Haare. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

