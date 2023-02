Hemer: 65-Jährige beim Einkaufen bestohlen

Erneut wurde eine Frau beim Einkaufen in Hemer bestohlen.

Hemer. Erneut wurde eine Frau beim Einkaufen in einem Discounter in Hemer bestohlen. Polizei warnt vor Taschendiebstählen.

Wieder ein Taschendiebstahl: Eine 65-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag in einem Discounter an der Mendener Straße bestohlen. Während des Einkaufs merkte sie, wie ihr eine junge schlanke Frau mit weißer Jacke sehr nahe kam.

+++ Auch interessant: Probleme mit Wasser - Stadt Hemer sperrt Gebäude +++

An der Kasse stellte sie dann fest, dass ihre Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche fehlte. Die Polizei warnt weiterhin vor Taschendiebstählen: Tragen Sie ihre Wertgegenstände in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer