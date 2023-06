Hemer: 71-jähriger Mann aus Werdohl wird vermisst

Hemer/Werdohl. Die Polizei bittet um Hinweise. Ein 71-Jähriger aus Werdohl befand sich in einer psychiatrischen Klinik in Hemer und wird nun vermisst.

Wie die Polizei am Dienstagabend, 27. Juni, mitteilte, wird seit Montagabend ein 71-jähriger Mann aus Werdohl vermisst. Er befand sich auf freiwilliger Basis in einer psychiatrischen Klinik in Hemer. Der Vermisste sei gut zu Fuß und könnte sich deshalb in einem großen Radius bewegen. Er ist 1,80 Meter groß, schlank, trägt graue Haare bis über die Ohren und hat ein kantiges Gesicht. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine blaue, lange Jeanshose und ein graues T-Shirt. Seine Hände zittern. Er braucht eigentlich Medikamente und muss zum Essen und Trinken animiert werden. Ein Mantrailer-Hund ist bereits im Einsatz. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Notruf-Nummer 110. Außerdem wurde ein Foto des Mannes veröffentlicht, das über folgenden Link einsehbar ist.

