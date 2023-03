Hemer: 82-Jährige im Lidl-Markt bestohlen

Hemer. Völlig Unbemerkt haben die Diebe der Seniorin die Brieftasche gestohlen. Der Polizei konnte sie keine verdächtigen Beobachtungen melden.

Einer 82-jährige Hemeranerin wurde am Freitag beim Einkaufen im Lidl-Markt an der Mendener Straße die Brieftasche gestohlen. Vorher hatte die Seniorin in einer Bäckerei eingekauft. Danach fuhr sie zu dem Discounter an der Mendener Straße. Zwischen 10 und 10.30 Uhr muss der Diebstahl passiert sein. Sie konnte der Polizei über keine verdächtigen Beobachtungen berichten. Die Polizei nahm ihre Anzeige auf.

