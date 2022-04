Hemer: 82-Jährigen beim Einkaufen bestohlen – Geldbörse weg

Hemer. Ein Taschendieb hat einer 82-Jährigen in Hemer das Portemonnaie aus der Jackentasche gestohlen. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl nicht einmal.

Einer 82 Jahre alten Frau ist in Hemer am Mittwoch das Portemonnaie gestohlen worden, berichtet die Polizei. Beim Einkauf in einem Discounter an der Mendener Straße gegen 13 Uhr entwendete ein Unbekannter die Geldbörse aus der Jackentasche, ohne dass die Seniorin etwas bemerkte. Dass das Portemonnaie fehlt, stellte sie erst an der Kasse fest.

Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor.

