Hemer: 84-Jährige wird Opfer von Taschendieben

Hemer. In einem Supermarkt in Hemer wurde einer Seniorin die Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen.

Eine 84-jährige Hemeranerin wurde am Freitagabend beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Englandstraße in Hemer bestohlen, berichtet die Polizei am Montag.

Mehr aus Hemer: Unwetter bereitet Feuerwehr viel Arbeit

Während des Einkaufs hatte sie ihre Handtasche mitsamt der Geldbörse in den Einkaufswagen gelegt, dabei jedoch nach ihrer Erinnerung „die gesamte Zeit festgehalten“. Auf dem Weg zur Kasse war die Handtasche dennoch plötzlich weg.

Lesen Sie auch: Nachrichten aus Hemer

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer