Auf dem Parkplatz vor einem Getränkemarkt an der Hauptstraße in Hemer kam es zu einer Schlägerei.

Hemer: Aggressiver Schläger greift Mann und Zeugen an

Hemer. Zu einer Schlägerei kam es auf dem Parkplatz vor einem Getränkemarkt an der Hauptstraße in Hemer. Das ist passiert.

Der Parkplatz vor einem Getränkemarkt an der Hauptstraße war laut Polizeibericht am Freitagabend der Schauplatz einer Schlägerei. Zwei Männer aus Hemer (21 und 30 Jahre alt) standen dort an ihrem Auto und hörten lautstark Musik.

Ein Mitarbeiter des Marktes bat darum, die Musik leiser zu machen, woraufhin die beiden sofort aggressiv reagierten. Einer der beiden schlug auf den Angestellten ein, so dass dieser zu Fall kam. Auf dem Boden liegend trat der Aggressor weiter auf ihn ein. Zwei Zeugen versuchten dazwischen zu gehen und wurden ihrerseits ebenfalls angegriffen und verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend.

Täter schnell gefasst

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Verletzungen der Opfer. Aufgrund von Zeugenaussagen und einer Aufzeichnung der Überwachungskamera des Marktes, konnten die mutmaßlichen Täter schnell ausfindig gemacht werden. Sie wurden an ihrer Wohnanschrift in Gewahrsam genommen. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

