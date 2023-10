Hemer: Aktionskreis Pater Beda sammelt für neues Projekt

Hemer/Gronau. Auf der Jahreshauptversammlung berichteten Frauen aus Brasilien über die Wirksamkeit der Hilfen im Rahmen des Projekts

Die Jahreshauptversammlung des Aktionskreises Pater Beda hat vor kurzem erstmals außerhalb der Klostermauern Bardels stattgefunden. Dies sollte, so der Verein, aber kein „Bruch“ mit der Tradition sein, sondern ein Aufbruchsignal. Der Aktionskreis Pater Beda und seine Arbeit sollen näher an die Gemeinden mit Partnerschaften nach Brasilien gebracht werden.

So tagte die gut besuchte Mitgliederversammlung nach einem Gemeindegottesdienst in den Pfarrräumen von St. Agatha in Gronau-Epe. In einem bewegenden Video erfuhren die Teilnehmer von der lebensverändernden Wirkung des nun abgeschlossenen Projektes „Solidarität verbindet“ auf das Leben der Frauen vor Ort. Es wurde deutlich, dass es um viel mehr geht, als lediglich das Einkommen zu verbessern.

Prozesse der Ermächtigung, des Aufbaus von Selbstwertgefühl, die sozialen Kontakte und der Austausch stellen die eigentlichen Gewinne und Ergebnisse dieser Zusammenarbeit mit zehn Partnerorganisationen im brasilianischen Bundesstaat Paraíba dar. Parallel zum Abschluss des Projekts „Solidarität verbindet“ ist die neue deutsch-brasilianische Zusammenarbeit mit den Netzwerk SoliVida schon angelaufen: Das Projekt „ABC der Menschenrechte“ wird in den Diözesen Floriano und Nova Iguacu durchgeführt. Das Projekt soll dort Ernährungssicherheit und politische Teilhabe ermöglichen. Eine besondere Partnerschaft verbindet die St.-Agatha-Gemeinde in Gronau mit der Diözese Floriano, was auch Bischof Dom Edivalter in seiner Videobotschaft betonte.

Vertreter der verschiedenen Brasiliengruppen aus Epe waren gekommen und wollten die zukünftige Zusammenarbeit ausweiten. Ein weiteres Highlight stellte die Präsentation des Social-Media-Teams dar mit Beteiligten aus Berlin, Barcelona, Düsseldorf und Münster. In regelmäßigen Online-Treffen sowie jährlichen Klausurtagungen werden digitale Formate zur Verbreitung der Arbeit des Aktionskreises erstellt. Neben den Berichten aus Brasilien erfuhren die Teilnehmer von Pater Roy Hintergründe zur aktuellen Situation in Haiti und den Auswirkungen der instabilen politischen und gesellschaftlichen Lage auf das Bildungszentrum in Jacmel.

Frauen aus Brasilien berichteten per Videobotschaft über den Nutzen des Projekts „Solidarität verbindet“. Foto: Privat

Die Mitgliederversammlung diente auch der Abwicklung vereinsbezogener Formalia, Wahlen, Betrachtung der Finanzen und weiterem. Der Aktionskreis ist dankbar und froh über das langjährige und treue Engagement seiner Mitglieder sowie über jedes neue Gesicht. Mit den Krisen der vergangenen Jahre sei die Solidarität und Spendenbereitschaft der Deutschen sogar noch gewachsen, der Fokus habe sich aber auf andere Bereiche verschoben, sodass sich zum Beispiel Spenden für den Einsatz in Brasilien und Haiti zuletzt rückläufig zeigten, wie der Aktionskreis mitteilt. „Sich zu engagieren macht nicht nur die Welt ein Stückchen besser, gerechter und solidarischer, sondern kann auch das eigene Leben erfüllen“, erklärt der Verein.

Das Spendenkonto des Aktionskreises lautet: DKM - Darlehenskasse Münster, IBAN: DE51 4006 0265 0022 4442 00 BIC: GENODEM1DKM, Stichwort: ABC der Menschenrechte.

