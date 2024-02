Hemer: Aktionskreis Pater Beda trauert um Udo Lohoff

Hemer/Bardel Der Aktionskreis Pater Beda trauert um seinen langjährigen Geschäftsführer Udo Lohoff, der am 30. Januar plötzlich gestorben ist.

Er war das Gesicht des Aktionskreises Pater Beda, hat die heimischen katholischen Pfarrgemeinden vielfach besucht, um für die Unterstützung bei Sammlungen und der Sternsinger-Aktion zu danken: Udo Lohoff ist im Alter von 62 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben.

Als Mitarbeiter des Aktionskreises war er über Jahrzehnte der Organisator und wichtigste Wegbegleiter von Pater Beda. Nach Bedas Tod im Jahre 2015 übernahm er als Geschäftsführer auch dessen Präsenz in den Gemeinden und in Brasilien. Die brasilianische Stadt Juazeiro do Norte verlieh ihm 2017 die Ehrenbürgerschaft, als Wertschätzung für die Arbeit, die der Aktionskreis Pater Beda in Brasilien verrichtet. Udo Lohoff war zuletzt am 7. Januar 2024 in der Pfarrei St. Vitus zu Gast, um den Sternsingern zu danken. Am 30. Januar ist er plötzlich gestorben.

Wichtiger Ideengeber und Brückenbauer

„Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden sowie den vielen Freundinnen und Freunden und Partnern in Brasilien und Haiti, mit denen er über jahrzehntelange gemeinsame Arbeit verbunden war. Mit ihm ist uns ein wertgeschätzter Geschäftsführer, wichtiger Ideengeber, Netzwerker und Brückenbauer genommen worden“, schreibt der Aktionskreis.

Die Eucharistiefeier wird am kommenden Mittwoch, 7. Februar, um 14.30 Uhr in der St. Antoniuskirche, Ibbenbürener Straße 1, in 48477 Hörstel abgehalten. Anschließend erfolgt die Beisetzung auf dem Friedhof. Der Aktionskreis bietet für alle Freundinnen und Freunde von Udo Lohoff, die es nicht bis nach Hörstel schaffen, einen Livestream an. Das Requiem ist über die Internetseite des Aktionskreises und über die Seite der Kirchengemeinde St. Otger abrufbar. Anstelle von Blumen und Kränzen wird im Sonne des Verstorbenen um eine Spende für den Aktionskreis Pater Beda gebeten.

