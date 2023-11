Hemer: Alkohol am Steuer - Auto landet auf Leitplanke

Am Dienstagabend kam es zu einem Unfall in der „King-George“-Kurve an der B7 in Hemer.

Hemer Ein 43-jähriger Mann landete bei einem Unfall in der „King-George“-Kurve in Hemer mit seinem Auto auf der Leitplanke. Das ist passiert.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend um 23.20 Uhr auf der Märkischen Straße/B7 in Hemer an der „King-George“-Kurve. Ein 43-jähriger, in Sachsen-Anhalt gemeldeter Mann landete dabei mit seinem Auto auf der Leitplanke. Die Beamten stellten beim Eintreffen am Unfallort direkt einen starken Alkoholgeruch beim Fahrer des grauen Audi A6 fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen entsprechenden Wert, sodass der unverletzte Mann mit auf die Polizeiwache nach Hemer genommen wurde. Dort entnahm ihm ein hinzugerufener Arzt eine Blutprobe.

Aktuelles aus Hemer

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beim Unfall wurden Verkehrszeichen abgerissen, die Leitplanke auf fünf Metern beschädigt und mehrere Halterungen aus dem Boden gerissen. Da der Mann keinen Führerschein vorweisen konnte, bekam er eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs durch Genuss von alkoholischen Getränken. Der Sachschaden am Auto wurde auf 5000 Euro geschätzt, hinzu kommen die Kosten für die Verkehrszeichen, die Leitplanke sowie für den Flurschaden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer