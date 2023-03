Foto: Michael May / IKZ Michael May

Hemer. Er ist einer der langjährigsten und profiliertesten Politiker der Stadt Hemer: Altbürgermeister Fredi Camminadi wird 99.

Es ist eine besondere „Schnapszahl“, die Hemers einziger Altbürgermeister am Donnerstag, 9. März, feiern kann: Fredi Camminadi vollendet das 99. Lebensjahr. Herzliche Glückwünsche gehen an den langjährigen und verdienten Politiker und engagierten Bürger.

+++ Lesen Sie auch: Hemer: Stolze 116.150 Euro für die Erdbebenopfer gesammelt +++

Fredi Camminadi ist zwar in Kulmbach geboren, aber in Sundwig und Deilinghofen aufgewachsen. Schon 1947 trat er in die SPD ein. Von 1952 bis 1989 gehörte er dem Rat der Stadt Hemer an. Von 1961 bis 1969 war er Erster Bürgermeister der Stadt, von 1979 bis 1989 stellvertretender Bürgermeister. 1964 wurde er in den Iserlohner Kreistag gewählt, nach der kommunalen Neuordnung 1975 Mitglied des Kreistags des neuen Märkischen Kreises.

Verdienter Politiker in Rat und Kreis

Von 1984 und 1989 bekleidete er das Amt des stellvertretenden Landrats. Fredi Camminadi ist unter anderem Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, des Verdienstordens des Landes NRW, Ehrenvorsitzender der SPD Hemer und der AWO Märkischer Kreis. 2004 wurde ihm der Titel „Altbürgermeister“der Stadt Hemer verliehen.

In einem guten Dutzend Vereinen ist Fredi Camminadi Mitglied. Vielfach hat der Mitbegründet des Video-Teams Hemer mit seinen Videos von Reisen begeistert. Außer Australien hat er alle Erdteile der Welt bereist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer