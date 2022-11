In Hemer gibt es wieder Geschwindigkeitskontrollen.

Blitzer Hemer: An diesen Stellen gibt es Geschwindigkeitskontrollen

Hemer. Im Märkischen Kreis finden wieder Geschwindigkeitskontrollen statt. Auch in Hemer gibt es Messplätze. An diesen Standorten wird geblitzt.

In Hemer werden in der kommenden Woche wieder Geschwindigkeitsüberwachungen stattfinden. Die Einsatzpläne der mobilen Fahrzeuge sind im Internet (www.maerkischer-kreis.de) abrufbar. Im Stadtgebiet Iserlohn unterhält die Stadtverwaltung eigene Messstellen. Darüber hinaus nimmt die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen im gesamten Kreisgebiet vor, die in der aufgeführten Übersicht nicht enthalten sind. Bei Bedarf werden auch neue Messplätze eingerichtet.

In Hemer gibt es am Donnerstag, 24. November in Sundwig, Zentrum, Geitbecke, Westig und Landhausen Kontrollen.

Am 25. November hingegen in Hönnetal und im Zentrum.

