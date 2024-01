Hemer: Après-Ski-Party und Glühweinfest im Sauerlandpark

Hemer Nach dem Dauerregen gibt es zum Abschluss Hoffnung auf ein trockenes Wochenende im Wintergarten des Sauerlandparks Hemer. Das wird geboten.

Eine Absage des krönenden Abschlusses der Familien-Weihnacht und des Wartens aufs Christkind, Dauerregen auf der Eisbahn, Schließung des Wintergartens wegen Unwetterwarnungen: Viel schlimmer konnte es für den Sauerlandpark Hemer nicht kommen. Nun hoffen alle auf einen trockenen winterlichen Ausklang am Wochenende.

Viele Besucher haben dennoch jede trockene Minute genutzt und kamen während des Sparkassen-Wintergartens in den Sauerlandpark nach Hemer. „Jeder Moment ohne Regen wurde genutzt, dann war die Open-Air-Eisbahn bis auf den letzten Platz ausgebucht. Dazwischen lagen die Tage mit langanhaltenden Regenschauern, und selbst dann nutzte der ein oder andere den Park, um sich mit Freunden zu treffen und einen Glühwein zu trinken“, zieht der Park eine erste Bilanz.

Wintergarten noch bis 7. Januar geöffnet

Ein paar Tage, bis zum 7. Januar, ist der Wintergarten noch geöffnet. Täglich um 11 Uhr öffnet die Eisbahn, für Speis und Trank ist gesorgt, bis zur letzten Eiszeit zwischen 19.30 und 20 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, nur zum Schlittschuhlaufen braucht man ein Ticket.

Premiere für Aprés-Ski-Party

DJ Speedy legt im Wintergarten auf. Foto: Privat / Jacek Z.

Das letzte Wochenende wartet mit zwei ganz besonderen Highlights auf, für alle Gäste, die den Weg in den Sauerlandpark finden. Nachdem freitags ab 17 Uhr der Winter-Cup entschieden wird, die inoffizielle Meisterschaft im Eisstockschießen, startet am Samstagabend die erste Open Air Aprés-Ski-Party. Und die Wetteraussichten versprechen endlich einen trockenen und winterlichen Abend. Ab 19 Uhr lädt DJ Speedy aus dem Hagener Capitol zu allem, was auf einer zünftigen Après-Ski-Party so gespielt wird: Schlager, Rock, Partykracher und natürlich echte Kultsongs. Der Eintritt zur Party ist frei.

Glühweinfest am Sonntag

Am Sonntag, 7. Januar, lädt der Park zum ersten Glühweinfest in den Wintergarten. „Die Idee ist einfach. Unser Winzerglühwein von der Achkarrer Winzergenossenschaft war ein Highlight. Sonntag gibt’s aber noch ein bisschen mehr Abwechslung“, sagt Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Parks. Alle, die also zum Ausklang der Ferien- und Weihnachtszeit noch einmal mit Freunden, Familie und Bekannten einen Glühwein trinken wollen, sind herzlich eingeladen.

Chayane Coetzee war The Voice of Germany Kandidatin. Foto: André Kowalski / IKZ

Für die Musik sorgt an diesem Nachmittag die Iserlohner The Voice-Teilnehmerin Chayane Coetzee: Chayane wurde in Simbabwe geboren und wuchs in Südafrika auf. Mit 17 Jahren kam sie nach Deutschland und hat als Sängerin an zahlreichen Aufnahmen mitgewirkt und sich auch live zu einer souveränen Performerin entwickelt. Seit Oktober 2022 arbeitet sie mit Harald am gemeinsamen Duo-Projekt „Chay & I“ bei dem beide ihre Begeisterung für den Sound der 70er Jahre auf die Bühne bringen.

Harald ist seit vielen Jahren als Musiker und Produzent im Musikgeschäft tätig und hat sich damit eine Berufung zum Beruf gemacht. In seiner musikalischen Karriere war er bei Emi Electrola und BMG Ariola unter Vertrag und hat mit verschiedenen Bands bundesweite Tourneen absolviert.

