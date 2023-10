Hemer: Apricker beklagen „Umweltsauerei“ auf Übungsplatz

Apricke. Apricker Bürger beklagen eine „Umweltsauerei“. Auf der alten Panzertrasse in Hemer haben Fahrzeuge Öl verloren.

Für den Naturschutz werden derzeit Panzertrassen auf dem ehemaligen Standortübungsplatz in Hemer zurückgebaut, dass ausgerechnet dabei nicht auf den Umweltschutz geachtet wird, hat Bürger am Wochenende erzürnt. Auf den Panzerstraßen entdeckten Spaziergänger zahlreiche Ölflecken und beklagten eine riesige „Umweltsauerei“ durch die Baufahrzeuge. Durch den Regen wurde das Öl von den Straßen in das Erdreich gespült.

Die ersten größeren Ölflecken sind schon am Donnerstag aufgefallen und dem Naturschutzzentrum als Eigentümer mitgeteilt worden. Nachdem nichts passierte, wurde am Freitag der Bürgermeister informiert, berichten Anwohner.

Die Feuerwehr rückte aus, um das Öl abzustreuen und aufzunehmen. Für die Bürger stehen die Baufahrzeuge als Verursacher fest. Dies konnte die Stadt zunächst nicht bestätigen, da auch landwirtschaftliche Fahrzeuge und unerlaubte private Nutzungen in Frage kämen. Der Fachdienst Umwelt habe die bekannten Nutzer nochmals sensibilisiert, auf austretende Betriebsstoffe zu achten, so die Stadt.

Zur Aufklärung trug dann die Firma Stricker und Weiken bei. Hintergrund sei ein Schaden an einer Lenkachse eines Radladers gewesen. Die Maschine gehöre dem beauftragten Tiefbauunternehmen. Das Leck sei am Freitag aufgetreten und die Maschine sofort außer Betrieb genommen und repariert worden, heißt es auf Anfrage. Der nachfolgende Regen habe die Flecken auf der Fahrbahn optisch vergrößert, dabei auch das Hydrauliköl verdünnt. Am Montag seien nochmals Ölbindemittel gestreut und die Stellen gereinigt worden.

