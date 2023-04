Das erwartet die Besucher im Zirkus Sarelli in Hemer

Hemer. Der Zirkus Sarelli gastiert ab Freitag, 14. April, wieder in Hemer und möchte viele Gäste mit seiner Show begeistern. Es treten keine Tiere auf.

Wer in diesen Tagen auf der Iserlohner Straße unterwegs ist, dem fällt das große Zirkuszelt neben der Jet-Tankstelle sofort auf. Die Aufbauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen, denn am Freitag, 14. April, beginnen die Vorstellungen. Der Zirkus Sarelli ist Hemer nicht unbekannt, auch im vergangenen Jahr konnte das Zirkus-Ensemble viele kleine und große Zuschauer mit seinen Darbietungen begeistern.

So soll es auch in diesem Jahr sein. Viele artistische Darbietungen basieren auf verschiedenen Disney-Filmen. Darunter die Balance-Akrobatik in der Performance von „Die Schöne und das Biest“ dargestellt von Angel, in der sie viele Gegenstände aus dem Film gekonnt balanciert. „Jasmin“ aus „Aladdin“ verzaubert mit Kunststücken an ihren schwingenden Loops unter der Zirkuskuppel das Publikum.

Des Weiteren will die Zirkus-Familie die Zuschauer mit lustigen Clowns, schwingenden Hula-Hoops und Seiltänzern begeistern. Spannend wird es in der Wild-West-Show: Hier wird nicht nur das Lasso geschwungen, sondern auch mit Messern geworfen. Für Entzücken sorgen wird Nachwuchsartistin Sarah (7). Sie verwandelt sich bei ihrer Bodenakrobatik in „Eiskönigin Elsa“.

Zirkus Sarelli verzichtet auf Tiere in der Manege

Eine Vorstellung des Ensembles dauert knapp zwei Stunden, in denen die Darsteller die Familien aus dem Alltag ziehen und in eine andere Welt entführen möchten. Der Zirkus Sarelli verzichtet auf Tiere in der Manege: „Die wenigen Tiere die wir besitzen, sind Haustierchen die schon jahrelang zur Familie gehören“, heißt es aus dem Unternehmen.

Nach der langen Winterpause freut sich der Familien-Zirkus, endlich wieder Zuschauer zu begrüßen. Das Zirkuszelt ist aktuell geheizt, so dass niemand frieren muss.

Das sind die Termine der Vorstellungen

Die Vorstellungen finden von Freitag, 14. April, bis Sonntag, 23. April, täglich um 16 Uhr statt. Am Sonntag, 16. April, finden die Vorstellungen um 11 und 15 Uhr statt, am Sonntag, 23. April, nur um 11 Uhr.

Montag, Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage, Freitag, 14. April, und Donnerstag, 20. April sind Familientage. Dann zahlen Erwachsene Kinderpreise. Ermäßigungskarten sind in Hemeraner Geschäften sowie Schulen und Kindergärten ausgelegt.

