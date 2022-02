Hemer: Arzt informiert über das Thema Schlaganfall

Hemer. Dr. Pieter Roelvink, Sektionsleiter der Neurologie, setzt die Vortragsreihe der Paracelsus-Klinik „Ärzte online“ fort.

Mit Dr. Pieter Roelvink, Sektionsleiter der Neurologie, setzt die Paracelsus-Klinik ihre Online-Vortragsreihe „Ärzte online“ am Mittwoch, 16. Februar, um 17 Uhr fort. In der etwa einstündigen Online-Veranstaltung informiert Dr. Roelvink, Facharzt für Neurologie, über Ursachen, Präventionsmöglichkeiten und Behandlungen von Schlaganfällen. Interessierte können sich über die Homepage der Klinik oder per Email bei info@hemer.pkd.de anmelden.

Von einem Schlaganfall spricht man, wenn das Gehirn entweder plötzlich nur noch unzureichend durchblutet wird (ischämischer Schlaganfall) oder wenn eine Hirnblutung vorliegt. In beiden Fällen werden die Nervenzellen im betroffenen Hirnbereich in ihrer Funktion beeinträchtigt.

Zeitweise oder dauerhafte Schäden an Hirnregionen

Je nachdem wie stark und lange diese Beeinträchtigung anhält, kann die betroffene Hirnregion entweder zeitweise oder dauerhaft Schaden nehmen. Die Paracelsus-Klinik Hemer verfügt über eine spezialisierte Schlaganfallstation (Stroke Unit), eine wichtige Voraussetzung für eine umfassende Behandlung eines Schlaganfalls.

Der Vortrag gibt laut Klinik wichtige Hinweise, was jeder einzelne tun kann, um das Risiko eines Schlaganfalls zu minimieren. Darüber hinaus gibt Dr. Roelvink einen Überblick zu den Möglichkeiten der Schlaganfallbehandlung an der Paracelsus-Klinik. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Gelegenheit, Fragen an den Referenten zu stellen.

