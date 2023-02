Hemer: Aus Sauerlandchor wird Chorgemeinschaft „querbeet“

Frönsberg. Der Sauerlandchor Hemer ist Geschichte, doch es geht in einem neuen Chor weiter. Das hat sich geändert.

Die Hemeraner Chorlandschaft ist um einen Traditionschor ärmer geworden, zugleich aber um eine Neugründung bereichert worden. Aus dem Sauerlandchor Hemer wurde jetzt die Chorgemeinschaft „querbeet“ Frönsberg.

Mehrere Coronapausen hatten auch dem Sauerlandchor einen erheblichen Mitgliederschwund beschert, so dass im Mai des vergangenen Jahres zur Verstärkung schon eine Gruppe singfreudiger Frauen zu den Probestunden des bisherigen Männerchores eingeladen worden war. Dennoch gab es im Herbst 2022 einen Antrag auf Auflösung des Männerchores, der aber nicht die dafür erforderliche Stimmenzahl erreichte. Als Konsequenz stand später eine Satzungsänderung an, gemäß der anschließend nicht mehr nur „männliche Personen“ Mitglieder des Chores werden konnten.

Ersten Vorstand gewählt

So kamen kürzlich 16 stimmberechtigte Mitglieder zusammen, die Rolf Lingenberg zum 1. Vorsitzenden, Monika Lingenberg zur 2. Vorsitzenden, Stefan Dierkes zum Kassierer, Jochen Lippross zum Schriftführer, Hans Joachim Propp und Fiete Florek zu Notenwarten, sowie Gabi Otto, Regina Rosenthal und Manuela Reinders zu Beisitzerinnen wählten.

Diese Veränderung sollte auch durch einen neuen Namen deutlich werden. Dazu einigte man sich recht schnell auf „Chorgemeinschaft querbeet Frönsberg“. Der Name spiegelt doch die Herkunftsgemeinden Hemer, Deilinghofen, Ihmert, Bedenbruch und Frönsberg der aktiven Sängerinnen und Sänger wieder, sowie auch die Vielfalt des Liedgutes, welches unter der Leitung von Manfred vom Braucke seit Herbst 2022 eingeübt wird.

Der neue Vorstand hat nun den Auftrag, entsprechend unterschiedliche Auftritte zu organisieren, so etwa die Begleitung eines Gottesdienstes im Dorfgemeinschaftshaus Ispei und einen kleinkulturellen Dorfabend an gleicher Stelle. Nach der Versammlung ging es in den gemütlichen Teil des Abends über und auch gleich passend zum Namen querbeet“ durch das angerichtete Mitbringbuffet.

Wer Lust verspürt, sich gesanglich einzubringen, ist zu den Proben mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr herzlich ins Dorfgemeinschaftshaus Ispei eingeladen. Bei Fragen steht Rolf Lingenberg telefonisch unter 02372 / 80806 gerne zur Verfügung.

