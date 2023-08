Polizei Hemer: Auto schießt über Gehweg in einen Graben

Hemer. An der Landhauser Straße zwischen Hemer und Iserlohn ist am Sonntagmittag ein Auto mit zwei Insassen in einem Straßengraben gelandet.

Zu einem spektakulären Unfall ist es am Sonntag gegen 13 Uhr in Hemer gekommen. Ein Pkw war in Richtung Iserlohn auf der Landhauser Straße unterwegs. Aus welchem Grund das Auto zunächst eine Laterne touchiert hatte und dann über den Gehweg im Graben gelandet ist, steht noch nicht fest.

Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Noch sind Feuerwehr und Polizei im Einsatz, deshalb kann es zu Behinderungen kommen, gesperrt ist die Landhauser Straße jedoch nicht.

