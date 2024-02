Hemer: Autobahngegner kritisieren Ratsbeschluss zur A 46

Menden/Hemer Der Mendener Rat hat sich mehrheitlich gegen eine Ablehnung des A-46-Weiterbaus entschieden. Die GigA46 ist damit nicht zufrieden.

Die Gruppeninitiative gegen den Bau der A46 (GigA46) kritisiert in einer Pressemitteilung die Entscheidung des Mendener Rates. Dieser hatte mehrheitlich gegen eine Ablehnung des A-46-Lückenschlusses von Hemer bis Arnsberg gestimmt. Im Vorfeld hatten Mitglieder der GigA46 vor dem Mendener Rathaus demonstriert. Für die Autobahn-Gegner stellt der Beschluss „nicht nur ein Schritt zurück in die Vergangenheit, sondern auch ein Misstrauensvotum gegen die eigene Stadtverwaltung“ dar.

„Mit ihrer Entscheidung hat die Ratsmehrheit aus CDU, FDP und weiteren Fraktionen zwar eine Abstimmung gewonnen. Im Ergebnis ist sie aber der Verlierer“, kommentieren die Sprecher der GigA, Stefan Neuhaus und Lothar Kemmerzell. Die Politik habe sich den Weiterbau der A46 und damit auch für ein eventuelles Autobahnende in Menden offen gehalten. Und dies bedeute nicht nur eine Zerschneidung von Wäldern und wichtigen Naherholungsgebieten, sondern auch steigenden überregionalen Verkehr, der in Menden mit allen Konsequenzen enden werde.

Ein „Festhalten an einer Autobahn-Ideologie“

Im Dezember hatte eine Ratsmehrheit die Verwaltung aufgefordert, eine Vorlage zum Verfahrensstand der A46-Planungen und eine Einschätzung vorzulegen. Diese Einschätzung war aus Sicht der Autobahngegner eindeutig: Die Verwaltung hatte in ihrer Vorlage eine Beendigung der Autobahn-Planungen empfohlen. Stattdessen sollten die zuständigen Ministerien und Behörden aufgefordert werden, kommunale Verkehrskonzepte zu fördern, um vorhandene Probleme ohne Autobahn gemeinsam mit den umliegenden Städten zu lösen.

„Wir sind entsetzt, dass diese klare inhaltliche Stellungnahme der Fachleute im Rathaus für die Ratsmehrheit in der Diskussion überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das ist nicht nur ein Armutszeugnis, sondern auch ein Misstrauensvotum gegen die eigene Verwaltung“, so die Sprecher weiter. Zurück bleibe der Eindruck, dass es gar nicht um Inhalte, sondern um ein reines Festhalten an einer Autobahn-Ideologie des letzten Jahrhunderts gehe.

Ausweitung des Untersuchungsraumes

Durch die inzwischen erfolgte Ausweitung des Untersuchungsraums sei auch eine Autobahntrasse durch den Mendener Norden Richtung Platte-Heide, Bösperde, Halingen und Schwitten denkbar. Darauf gehe der jetzt nach wie vor geltende Beschluss ebenso wenig ein, wie auf die Beschlüsse aus Arnsberg, Ense und Wickede, die sich alle für eine Beendigung der Planungen ausgesprochen haben. Ein Weiterbau der A 46 als Bundesstraße B 7n über Menden hinaus sei damit nur noch schwer vorstellbar.

„Jetzt wäre der Zeitpunkt gewesen, um allen zuständigen Behörden und Ministerien zu signalisieren, dass man bei einem Straßenprojekt des letzten Jahrhunderts nicht mehr mit Menden rechnen kann“, erklären die Sprecher der GigA. Die Räte in Arnsberg, Ense und Wickede hätten begriffen, was zu tun sei, um ihre Städte vor Schaden zu bewahren. In Menden brauche man dafür anscheinend noch etwas mehr Zeit.

