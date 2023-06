Hemer: Autofahrer (70) dreht wegen Knöllchen durch

Ein Senior hat in Hemer einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes geschubst und beleidigt.

Hemer. Ein 70 Jahre alter Mann aus Hemer hat einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes geschubst und beleidigt – weil der ihm ein Knöllchen schrieb.

Einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes beleidigen und schubsen? Dass er damit zu weit gegangen ist, wollte ein 70 Jahre alter Mann aus Hemer am Montag offenbar nicht einsehen. So geht es jedenfalls aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Der Senior hatte seinen Wagen demnach auf dem Platz vor dem Bürgerbüro und damit im Parkverbot abgestellt. Als der Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der in Dienstkleidung unterwegs war, um kurz vor 11 Uhr am Auto stand, um ihm ein Knöllchen zu verpassen, ging der Fahrer des Wagens den Mann körperlich an und beschimpfte ihn.

+++ Mehr aus Hemer: Kauschen-Produktion bei Höppe seit 125 Jahren +++

Da eine ganze Reihe von Zeugen das Vorgehen mitbekommen haben sollen, blieb dem 70-Jährigen gegenüber der hinzugerufenen Polizei nichts anderes übrig, als die Taten einzuräumen. Ein Fehlverhalten habe er darin aber nicht gesehen, so die Polizei. Schließlich sei er wütend gewesen. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer