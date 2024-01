Die Polizei in Hemer sucht nach einem flüchtigen Autofahrer.

Unfall Hemer: Autofahrer fährt Schüler an und flüchtet

Hemer Die Polizei in Hemer sucht nach einem flüchtigen Autofahrer, der zwei Schüler verletzt hat. Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Bei einem Schulwegunfall sind am Dienstag zwei Schüler verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr überquerten die Zwölfjährigen auf dem Weg zur Schule die Fußgängerfurt an der Bräuckerstraße/ Im Ohl in Hemer. Die Fußgängerampel zeigte laut Polizei Grünlicht.

Polizei sucht schwarzen Kombi

Ein von links kommender schwarzer Kombi-Pkw hielt nicht an, um den Fußgängern das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen. Beide Schüler wurden durch den Pkw angefahren und verletzen sich leicht dabei. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Die leicht verletzten Schüler gingen zunächst zur Schule und erstatteten erst später mit ihren Eltern Anzeige.

Zur Unfallzeit war die Straße Im Ohl stark befahren. Es müsste also Zeugen geben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02372-90990 zu melden.

