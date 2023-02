Hemer: Autofahrer mit 156 km/h statt Tempo 70 unterwegs

Die Polizei kontrollierte in Hemer Verkehrsteilnehmer.

Hemer. Die Polizei führte in Hemer Geschwindigkeitsmessungen durch. In zwei Fällen mussten die Beamten Fahrverbote gegen Raser aussprechen.

Die Polizei führte in Hemer wieder Geschwindigkeitsüberwachungen durch. Viele Fahrzeugführer fielen dabei auf.

Am Montag, 20. Februar, standen die Beamten in der Hönnetalstraße von 7.40 bis 12.30 Uhr und erfassten dort 1500 Fahrzeuge. 76 Verwarngelder verhängte die Polizei und schrieb 36 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Der höchste gemessene Wert lag bei 156 Stundenkilometer, obwohl nur 70 km/h erlaubt sind. Ein Fahrverbot wurde verhängt.

Polizei verhängt in Hemer ein Fahrverbot gegen Raser

Am Folgetag fanden in der Hönnetalstraße erneut Kontrollen statt. Erneut erfasste das Messgerät 1500 Fahrzeuge. 88 Fahrzeugführer bewegten sich mit ihren Geschwindigkeitsüberschreitungen im Verwarngeldbereich. Die Polizeischrieb 24 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und verhängte ein Fahrverbot. Der höchste gemessene Wert an dem Tag lag bei 105 Stundenkilometern statt der erlaubten 70.

Am Mittwoch, 22. Februar, fanden Messungen in der Landhauser Heide von 7.15 bis 12.15 Uhr statt. 1380 Fahrzeuge sind vom Gerät erfasst worden. 73 Verwarngelder wurden verhängt, in 29 Fällen kam es zu Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Der höchste Messwert betrug 98 km/h bei erlaubten 60 km/h.

