Hemer: Autor und Kabarettist Fatih Çevikkollu liest im JuK

Hemer. In seinem Buch „Kartonwand“ blickt Fatih Çevikkollu auf seine Kindheit und Jugend als Kind einer Gastarbeiterfamilie zurück.

Der Kabarettist und Schauspieler Fatih Çevikkollu liest am Freitag, 10. November, um 19.30 Uhr im JuK aus seinem Buch „Kartonwand“. Dabei geht es um seine Kindheit und Jugend als Kind einer Gastarbeiterfamilie. Die Lesung ist eine gemeinsame Veranstaltung der Stadtbücherei Hemer und des Buchladens am neuen Markt.

Der Inhalt des Buches lässt sich folgendermaßen beschreiben: Warum hat man eine ganze Wand aus Kartons in seiner Wohnung, voll mit schönen und wertvollen Sachen, und packt die niemals aus? Weil man davon träumt, irgendwann in die türkische Heimat zurückzukehren. Ein Ereignis, das leider niemals eintritt und das tiefe Wunden reißt. Fatih Çevikkollu erzählt in seinem Buch, wie das bei ihm zu Hause war und wie sich die Arbeitsmigration seiner türkischen Eltern auf sein und ihr Leben ausgewirkt hat. Er gibt damit der Gruppe der sogenannten Gastarbeiter, die in den sechziger Jahren nach Deutschland kamen, eine Stimme.

Bekannt geworden durch Comedy-Serie mit Atze Schröder

Einem breiteren Publikum bekannt wurde Fatih Çevikkollu in seiner Rolle als „Murat“ in der Comedy-Serie „Alles Atze“. Mit „Fatihland“ hat der Kölner Kabarettist Ende der 2000er Jahre sein erstes Kleinkunstprogramm aufgelegt. Dabei blickte er ironisch und humorvoll auf Themen aus dem Blickwinkel einer interkulturellen Identität. Das Programm ist eine Mischung aus Stand-up-Comedy, Kabarett, Rap, Hip-Hop und Lyrik.

2008 veröffentlichte Fatih Çevikkollu zusammen mit Sheila Mysorekar sein erstes Buch „Der Moslem-TÜV“. Vor allem Kurzgeschichten wie „Der Integrator“ oder „Nach Hause“ hat er seitdem geschrieben. Sein neuestes Werk „Kartonwand. Das Trauma der Arbeitsmigrant/innen am Beispiel meiner Familie“ ist in diesem Jahr erschienen.

Karten für diese Lesung zum Preis von 12 Euro gibt es in der Stadtbücherei und im Buchladen am neuen Markt. Weitere Infos gibt es unter 02372/509393.

