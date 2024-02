Hemer: Autoscheibe eingeschlagen und Wertsachen gestohlen

Hemer. In Hemer wurde die Fensterscheibe eines parkenden Autos eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen. Die Polizei warnt zur Vorsicht.

Wie die Polizei berichtet, wurde am Mittwochmorgen, 14. Februar, zwischen 9 und 10.10 Uhr an der Deilinghofer Straße in Hemer die hintere linke Scheibe eines Pkw eingeschlagen. So konnte der Täter eine auf dem Rücksitz liegende Handtasche samt Geldbörse und Smartphone entwenden. Die Fahrerin war kurz spazieren gegangen und hatte den Smart Forfour auf einer Freifläche vor einem Holzstapel geparkt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Autos keine Tresore sind. Deshalb warnt sie ausdrücklich davor, Wertsachen im Fahrzeug liegenzulassen. Das gilt auch für kurze Abwesenheiten, beispielsweise, um beim Bäcker Brötchen zu holen oder „mal eben“ spazieren zu gehen. Diebe kennen auch Verstecke. Oftmals reicht bereits das von außen sichtbare Kleingeld zum Parken in Mittelkonsole als Tatanreiz aus.

