Hemer: Fußgängerin auf der Mendener Straße angefahren

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen sperrte die Polizei für circa eine Stunde die B7 auf der Mendener Straße auf Höhe des ehemaligen Real-Supermarktes in Hemer in beide Fahrtrichtungen. Der Verkehr wurde über die Urbecker-Straße umgeleitet. Wie die Polizei berichtet, kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fußgängerin angefahren wurde.

