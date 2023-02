Hemer: Bahntrassenradweg erhält „mitlaufendes Licht“

Hemer. Ab Mittwoch werden die LED-Leuchten ab der Urbecker Straße eingebaut. Stadt schätzt Bauzeit auf sechs bis sieben Monate.

Wer in der dunkleren Jahreszeit das Rad auf dem Weg der Arbeit nutzt, der fährt auf den Bahntrassenradweg B 7 zwischen Hemer und Menden durch finstere Nacht. Das wird sich bald ändern, denn die Firma UKA Bau wird im Auftrag der Stadt Hemer 67 energiesparende LED-Leuchten ab der Urbecker Straße in Hemer bis zum Ortseingang Menden installieren.

Auf der mehr als drei Kilometer langen Strecke werden voraussichtlich ab Mittwoch, 1. März, Fundamente eingebaut und Beleuchtungsmasten aufgestellt, um ein sensorgesteuertes energiesparendes System „mitlaufendes Licht“ einzurichten.

170.000 Euro Gesamtkosten

Die Leuchten werden nicht ständig an sein. Auf dem Geh- und Radweg „Am Perick“ hat die Stadt seit 2021 „mitlaufendes Licht“ getestet, das heißt, Bewegungsmelder schalten die Lichtmasten einzeln an. Das notwendige Leerrohr für die Verkabelung der Lichtmasten ist beim Bau des Radwegs bereits verlegt worden. Die Gesamtkosten für die Maßnahme, die mit einer Bauzeit von sechs bis sieben Monaten veranschlagt wird, betragen etwa 170.000 Euro.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert die darin enthaltenen Kosten für die Leuchtenköpfe mit einer Quote von 30 Prozent. „Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, können Terminverschiebungen beziehungsweise Bauzeitverlängerungen infolge von Schlechtwetter möglich sein. Dazu kann es auch wegen der Verfügbarkeit von Baustoffen zu Bauverzögerungen kommen“, teilt die Stadt mit.

Ausbau endet an Stadtgrenze

Die Beleuchtung des Radwegs wird an der Stadtgrenze Menden enden, da sich die Nachbarstadt nicht am Ausbau beteiligt. Dort ist bereits eine Beleuchtung für die Bundesstraße vorhanden.

Die Stadt Hemer bittet alle Beteiligten, sich im Bereich der Baustelle entsprechend umsichtig zu verhalten und die vorhandene Baustellenbeschilderung, auch im weiteren Verlauf der Baumaßnahme, zu beachten. Der Einsatz von Rettungsfahrzeugen, Polizei und Feuerwehr sei jederzeit gewährleistet. Alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die entstehenden Behinderungen der Anlieger so gering wie möglich zu halten. Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen dieser Straßenbaumaßnahme unvermeidlich sind. Sollten dennoch besondere Schwierigkeiten auftreten, so steht Agnes Abroian von der Stadt Hemer (a.abroian@hemer.de, 02372/551-340) für Fragen gerne zur Verfügung.

