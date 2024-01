Hemer: Bald wieder Vollsperrung der Durchfahrt Deilinghofen

Deilinghofen Die Hönnetalstraße vom Abzweig Europastraße bis zum Apricker Weg wird aufgrund der Straßenarbeiten ab dem 5. Februar wieder voll gesperrt.

Die Arbeiten an der Deilinghofer Ortsdurchfahrt laufen. Aktuell sind Teile der Fahrbahn nur durch Baken abgesperrt, was eine Durchfahrt möglich macht. Schon ab dem 5. Februar soll die Hönnetalstraße vom Abzweig Europastraße bis zum Apricker Weg – wie schon im Herbst – voll gesperrt werden. Aufgrund des frühlingshaften Wetters hat sich die beauftragte Firma Hilgenroth dafür entscheiden, schon früher mit den Arbeiten anzufangen. Bis Mitte 2024 soll die Sanierung andauern.

In fünf zum Teil parallel verlaufenden Bauabschnitten verläuft der Ausbau der Hönnetalstraße. Während der Vollsperrung wird der Durchgangsverkehr über die Europastraße an den Baufeldern vorbeigeleitet. Ausschließlich in den äußeren Bauabschnitten vier und fünf soll der Verkehr einspurig – geregelt mit einer Baustellenampel – im Baufeld verbleiben. Anliegerverkehr und der öffentliche Nahverkehr werden eingeschränkt möglich sein. Die Arbeiten zur Erneuerung des Entwässerungskanals im Baufeld eins und zwei sind schon abgeschlossen. Gegen Ende der Baumaßnahme soll der Einbau der abschließenden Asphaltdeckschicht auf der L 682 unter Vollsperrung an Wochenenden erfolgen.

Alle am Bau Beteiligten sind laut Stadt bestrebt, die entstehenden Behinderungen der Anlieger so gering wie möglich zu halten. Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen dieser umfangreichen Straßen- und Tiefbaumaßnahme unvermeidlich sind. Sollten dennoch besondere Schwierigkeiten auftreten, so stehen Volker Block und Tobias Fälker aus dem Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau unter 02372/551-328 bzw. -337 oder per E-Mail unter v.block@hemer.de oder t.faelker@hemer.de gerne für Fragen, Anregungen und Hinweise zur Verfügung.

