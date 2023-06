Hemer: Bankkarte gestohlen – Dieb kauft für viel Geld ein

Hemer. In einer Gaststätte in Hemer ist einem 24-Jährigen die Bankkarte gestohlen worden. Der Schaden ist groß. Wie sich das verhindern lässt.

Eine gestohlene Bankkarte nicht vollständig von der Polizei sperren zu lassen, kann sich als Fehler erweisen. Das bekam jetzt ein 24 Jahre alter Mann aus Iserlohn zu spüren, nachdem ihm die Karte in einer Gaststätte in Hemer gestohlen wurde.

Der 24-Jährige sperrte die Karte und zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. Die so genannte Kuno-Sperrung, die nur durch die Polizei veranlasst werden kann, lehnte er hingegen ab. Diese Sperrung verhindert den Einsatz einer abhandengekommenen Bankkarte auch in den Fällen, in denen keine PIN-Eingabe notwendig ist – ein übliches Verfahren bei kleinen Beträgen oder im Einzelhandel.

Ohne die Kuno-Sperrung konnte der Dieb diverse Einkäufe mit der gestohlenen Karte bezahlen. Der Schaden summiert sich laut Polizei auf eine dreistellige Summe. Auch eine Ausschreibung per Fahndung war nicht möglich, weil der Bestohlene die Kartennummer nicht nennen konnte.

Gegen den unbekannten Täter wird nun nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen Betrugs ermittelt.

