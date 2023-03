Verkehr Hemer: Bauarbeiten bis Mai an der Bräuckerstraße

Hemer. Zebrastreifen und andere Fahrbahnmarkierungen sollen es für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger einfacher machen.

Die Kreuzung Bräuckerstraße/Höcklingser Weg/Mozartstraße wird ab Montag, 27. März, voraussichtlich bis Mitte Mai durch die Firma Krutmann aus Menden umgebaut. Von den Optimierungen sollen auch Nutzer desRadwegs Hemer-Menden profitieren. Die geplanten Straßen- und Tiefbauarbeiten dienen dazu, die mit Geschwindigkeiten der Autos verbundenen Geh-, Fahr- und Sichtbeziehungen zu verbessern.

Nach der baulichen Umgestaltung wird die Kreuzung in die bereits vorhandene aber erst im späteren Verlauf der Bräuckerstraße beginnende Tempo-30-Zone einbezogen und durch die dann geltende Rechts-vor-links-Regelung sicherer, so die Stadt. Im Bereich Bräuckerstraße zwischen Radweg und Schützenstraße wird die Fahrbahn der Bräuckerstraße rot eingefärbt, um den Kfz-Verkehr für querende Fußgänger und Radfahrer zu sensibilisieren. In der Querung des Fußverkehrs im Bereich Mozartstraße wird ein Zebrastreifen angelegt.

Barrierefreier Ausbau

Dieser Fußgängerüberweg wird barrierefrei ausgebaut und erhält eine hellere Beleuchtung, „Im Querungsbereich des Radweges werden Fußgänger und Radfahrer in Zukunft durch die vorgezogenen Seitenräume und das Absetzen vom fließenden Verkehr ein höheres Sicherheitsgefühl durch bessere Sichtverhältnisse erhalten“, schreibt die Stadt.

Außerdem wird die zu überschreitende Fahrbahnbreite der Bräuckerstraße deutlich verkürzt. Dies verbessert ebenso die Sicht vom Auto auf den Radverkehr (und umgekehrt) erheblich. Parallel wird im Zuge der Straßenbauarbeiten die Fahrbahnsanierung am Knotenpunkt durchgeführt. Dabei wird eine Vollsperrung der Kreuzung notwendig werden, wozu die Stadt Hemer zu gegebener Zeit noch detailliert informieren wird.

Temporäre Einschränkungen

Generell ist während der gesamtem Maßnahme mit temporären Sperrungen bzw. Einschränkungen zu rechnen, weshalb die Stadt Hemer um Verständnis und Rücksichtnahme bittet. Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte Mai abgeschlossen sein. Da sie witterungsabhängig sind, können Terminverschiebungen beziehungsweise Bauzeitverlängerungen infolge Schlechtwetter möglich sein, schreibt die Stadt. Dazu kann es auch wegen der Verfügbarkeit von Baustoffen zu Bauverzögerungen kommen. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 83.000 Euro.

Die Stadt Hemer bittet darum, sich im Bereich der Baustelle entsprechend umsichtig zu verhalten und die vorhandene Baustellenbeschilderung zu beachten. Der Einsatz von Rettungsfahrzeugen, Polizei und Feuerwehr ist jederzeit gewährleistet. Sollten Schwierigkeiten auftreten, so steht Agnes Abroian von der Stadt Hemer (a.abroian@hemer.de, 02372/551-340) für Fragen gerne zur Verfügung.

