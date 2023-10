Hemer: Baum stürzt auf Straße, Pkw kann nicht mehr bremsen

Hemer. Auf der Altenaer Straße in Hemer ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Verletzt wurde niemand.

An der Altenaer Straße in Hemerzwischen Westig und Bredenbruch ist am Sonntagabend gegen 18 Uhr ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Der Baum fiel genau in dem Moment, als sich zwei Autos näherten.

Wie die Polizei mitteilt, konnte der aus Westig kommende Wagen noch rechtzeitig bremsen. Der Pkw, der sich aus Richtung Bredenbruch näherte, konnte hingegen nicht mehr bremsen, fuhr in den Baum und schob ihn gegen den anderen Pkw. Verletzt wurde niemand, es entstanden auch nur leichte Kratzer und Dellen an den beiden Autos. Die Feuerwehr entfernte den Baum von der Fahrbahn und gab die Altenaer Straße gegen 18.30 Uhr wieder frei.

