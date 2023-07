Hemer: Behinderungen durch Baustelle im Stephanopeler Tal

In Hemer muss die K32 wegen Bauarbeiten zwischen Sundwig und Stephanopel halbseitig gesperrt werden.

Stephanopel. Auf der K32 zwischen Sundwig und Stephanopel wird eine Stützwand repariert. Die Straße muss halbseitig gesperrt werden, es gibt eine Ampel.

An der Kreisstraße 32 im Stephanopeler Tal wird eine Stützwand repariert. In dem Zuge kommt es zu einer halbseitigen Sperrung. Die Baustelle wird am Montag, 17. Juli, eingerichtet, teilt der Märkische Kreis, Regiebetrieb Gebäudemanagement (Kreisstraßen), mit.

+++ Auch interessant: Weitere Flutschäden in Hemer für 3,5 Millionen Euro +++

Betroffen ist der sogenannte „Abschnitt 1“ zwischen Sundwig und Stephanopel. Für die Arbeiten, die etwa acht Wochen lang dauern sollen, ist eine halbseitige Sperrung der K32 erforderlich. Eine Ampelanlage wird eingerichtet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer