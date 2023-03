Hemer: Bei einer Massage fürs Abitur lernen

Hemer. In der Hemeraner Bücherei finden Abi-Lernnächte statt. Gemeinsam lernen ist für viele doch einfacher. Was die Gymnasiasten dort noch erwartet.

Langsam beginnt die heiße Phase für die Abiturienten, die entscheidenden Prüfungen nähern sich. Es werden Ordner gewälzt und relevanter Prüfungsstoff wiederholt. Oftmals tun sich die Jugendlichen dabei alleine schwer – gemeinsam lernt es sich besser. Diese Idee verfolgen auch die Abi-Lernnächte, zu denen jetzt zum dritten Mal wieder in die Hemeraner Bücherei eingeladen wird.

Alkoholfreie Cocktails und Snacks

An jedem Mittwoch im März von 18 bis 22 Uhr haben die Abiturienten die Chance, in Ruhe in der Bücherei zu lernen und bei Bedarf Infos aus dem Bestand der Bücherei nachzuschlagen. Damit alle beim Lernen einen kühlen Kopf behalten, gibt es ein Rahmenprogramm. Zur Stärkung werden alkoholfreie Cocktails, Kaffeespezialitäten und Snacks gereicht. Des Weiteren steht eine Chill-out-Area zum Relaxen bereit und zusammen mit der „maxq. Schule für Physiotherapie“ in Iserlohn werden entspannende Massagen angeboten, wenn Nacken und Rücken vom Beugen über die Bücher schmerzen.

Weitere Termine im März

Unterstützt wird die Stadtbücherei bei den Abi-Lernnächten durch den Förderverein Pro Buch sowie den Lions Club Hemer und den Förderverein des Woeste-Gymnasiums. Wobei nicht nur Schüler des heimischen Gymnasiums das Angebot wahrnehmen. Werbung wurde für die Abi-Lernnächte auch an der Europaschule Hemer gemacht. Beim ersten Termin konnten zudem auch Abiturienten begrüßt werden, die in den Nachbarstädten Iserlohn und Menden ihre Prüfungen ablegen werden. Ingrid Grün-Schmieder von der Stadtbücherei freute sich am Mittwochabend über die Lernwilligen und hofft, dass am 8., 15., 22. und 29. März noch weitere das kostenlose Angebot nutzen.

Eine gute Vorbereitung muss sein

Auch wenn ein Großteil der Prüfungen erst Ende April beziehungsweise Anfang Mai stattfindet, für eine solide Vorbereitung ist es nie früh genug. „Die ersten Abiturienten kommen jetzt schon zum Lernen in die Bücherei“, beschreibt Grün-Schmieder ihre Beobachtungen aus dem Alltagsgeschäft der Bücherei.

