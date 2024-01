Hemer: Beim CVJM wird Willkommenskultur noch gelebt

Hemer Alle zwei Wochen treffen sich engagierte Hemeraner und Flüchtlinge im CVJM-Heim. Nicht selten haben sich daraus gute Freundschaften entwickelt.

Die Kooperation zwischen dem CVJM Hemer und dem Netzwerk Flüchtlinge Hemer ist gelebte Willkommenskultur – hier ist jeder willkommen, ganz gleich seiner Nationalität. Im 14-tägigen Rhythmus wird im CVJM-Heim an der Friedenstraße zu einem internationalen Treffen eingeladen.

Früher fand dieses Treffen der Flüchtlinge immer in der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung in Apricke statt. Durch die Situation des Krieges in der Ukraine mit hohen Zahlen an Geflüchteten hat sich die räumliche Situation dort aber stark verändert. Außerdem wollte man die Treffen an einen zentraleren Ort verlegen, da viele Flüchtlinge mittlerweile auf eigenen Beinen stehen und in Wohnungen leben.

Auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für gelebte Willkommenskultur entstand dann – angeregt durch Mitglieder des CVJM Hemer – eine Kooperation zwischen den beiden Gruppen, sodass das Netzwerk nunmehr als eine aktive Gruppe im CVJM integriert ist. Dies hat auch rechtlich einige Vorteile, ist das Netzwerk an sich doch kein eingetragener Verein.

Für den CVJM Hemer mit seinem ersten Vorsitzenden Dirk Rus war es eine Selbstverständlichkeit, Hilfe anzubieten und als Gastgeber zu fungieren, beinhaltet das Selbstverständnis des CVJM doch eine Willkommenskultur für alle Menschen unabhängig von körperlicher und psychischer Beeinträchtigung, Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion und Weltanschauung und sozio-ökonomischem Status.

Seit Februar 2023 läuft die Zusammenarbeit zwischen dem CVJM Hemer und dem Netzwerk Flüchtlinge in Hemer sehr erfolgreich. Im 14-tägigen Rhythmus, normalerweise in den ungeraden Wochen, bieten die Räumlichkeiten an der Friedensstraße nun mittwochs immer zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr einen internationalen Treffpunkt.

Viele der Flüchtlinge kommen regelmäßig, einerseits, um andere Geflüchtete zu treffen oder um Probleme mit einem der Ansprechpartner vom Netzwerk Flüchtlinge in Hemer, das seit 2015 besteht, zu klären. Mit Rat und Tat versuchen die rund 30 Ehrenamtlichen des Netzwerkes die Geflüchteten aus aller Welt willkommen zu heißen und ihnen das Einleben hier zu erleichtern. Dies geschieht in vielfältiger Weise durch Kennenlern-Cafés, Begleitung zu Ärzten und Ämtern, Hilfen bei Wohnungs- und Möbelsuche und vielem mehr. Da ist das internationale Treffen als niederschwelliges Angebot eine super Ergänzung.

Im CVJM-Heim werden dann Tee, Wasser und Snacks offeriert. Zudem können der Billardtisch, der Kicker oder die Gesellschaftsspiele benutzt werden. Vielfach wird die Zeit auch genutzt, um die Sprachkenntnisse zu verbessern. Auch bei Schwierigkeiten mit Formalien ist der Treff eine Anlaufstelle.

Durchschnittlich kommen etwa fünf Ehrenamtliche und gut zehn Geflüchtete. Wenn Flüchtlingsfamilien kommen, sind es auch mal ein paar Personen mehr und dann toben auch Kinder durch die Räumlichkeiten. Die Geflüchteten, die beispielsweise aus Syrien, Afghanistan, der Türkei oder Guinea stammen, schätzen das Angebot sehr.

Auf die Frage, was ihnen am Treff gefällt, lautet eine Antwort beispielsweise. „Der Frieden hier, alle Menschen hier sind wohlgesonnen.“ Eine Antwort, die auch Ulla Averbeck und Susanne Spieckermann vom Netzwerk Flüchtlinge in Hemer stolz macht. Einzelne Geflüchtete werden vom Netzwerk auch durch Patenschaften betreut, woraus sich nicht selten gute Freundschaften entwickelt haben. Aber solch ein Treffpunkt mit Flüchtlingen, die ähnliche Probleme und Erfahrungen gemacht haben, ist natürlich trotzdem gern gesehen.

Sorge vor Abschiebung bei Geflüchteten groß

Nach dem geheimen Rechtsextremen-Treffen mit AfD-Beteiligung ist die Angst unter den Flüchtlingen vor einer drohenden Abschiebung groß. Sie tauschen sich daher mit den Anwesenden über die Ängste und Sorgen diesbezüglich aus. Teilweise waren einzelne Flüchtlinge auch mit dem Netzwerk Flüchtlinge in Hemer auf Demonstrationen gegen Rechtsradikalismus.

Natürlich würde sich der internationale Treff über Zuwachs freuen. Jeder, sowohl alle Geflüchteten als auch Hemeraner, die sich gerne engagieren möchten, ist zu den Treffen herzlich eingeladen. Schön wäre es natürlich auch, wenn einige junge Menschen für die Treffen gewonnen werden könnten, da sie teilweise im Alter der Geflüchteten sind. Interessierte können sich telefonisch bei Susanne Spieckermann unter 0157/57339233 oder bei Ulla Averbeck per E-Mail an ullaaverbeck@gmx.net melden.

