Hemer bekommt Besuch aus den Partnerstädten

Hemer. In der Festwoche zum 950. Jahrestag am 13. Mai feiert die Stadt den Tag der Städtepartnerschaften.

Zum 950-jährigen Bestehen der Felsenmeerstadt feiert Hemer auch ihre zahlreichen Partnerstädte. Am Tag der Städtepartnerschaften am Freitag, 13. Mai, werden Gäste aus Obervellach, Steenwerck, Doberlug-Kirchhain und Bretten im Laufe des Nachmittags erwartet. Nach einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Hemer um 17 Uhr wird um 18 Uhr eine neue Städtepartnerschaftsstele auf dem Grohe-Platz direkt am Christophorus-Brunnen enthüllt werden. Das Abendprogramm bestreiten ab 19.30 Uhr dann das Bläserquartett der Trachtenkapelle aus Obervellach und die Rock-Cover-Band Sudden Inspiration aus der Partnerstadt Bretten das Bühnenprogramm auf dem Neuen Markt.

Wie die anderen Partnerstädte haben auch Beuvry in Frankreich und Schelkowo in Russland bereits zum Jahresbeginn auf digitalem Weg der Felsenmeerstadt gratuliert. Aufgrund der Pandemie und des russischen Angriffskrieges in der Ukraine werden allerdings nicht aus jeder Partnerstadt Delegationen in Hemer erwartet.

Keine Delegation aus Schelkowo

Bürgermeister Christian Schweitzer sowie die Fraktionsvorsitzenden Martin Gropengießer (CDU), Hans-Peter Klein (SPD), Knut Kumpmann (UWG), Ursula Hüttemeister-Hülsebusch (stv. FV GAH), Arne Hermann Stopsack (FDP) und Niclas Münzer (Die Linke) sagten dazu auch zum 30. Jahrestag der Partnerschaft mit Schelkowo am 25. Februar, als sich gleichzeitig der Angriffskrieg durch Russland auf die Ukraine verschärfte:

„Der militärische Angriff Russlands auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts und gefährdet den Frieden in ganz Europa. Daher liegen die Planung für das diesjährige Partnerschaftsjubiläum mit Schelkowo derzeit auf Eis. Auf der kommunalen Ebene können Städtepartnerschaften in Zukunft wieder eine Möglichkeit sein, um aufeinander zuzugehen. Der kulturelle Austausch und freundschaftliche Begegnungen von Vereinen, Schulen und sonstigen Bereichen der Zivilgesellschaft dienen der Völkerverständigung und sind auch in herausfordernden Zeiten eine wichtige Verbindung.“

