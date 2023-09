Hemer: Beste Wetteraussichten für das Doppel-Jubiläum

Hemer. Bürger- und Heimatverein Hemer und der Heimatbund Märkischer Kreis laden zum Doppel-Jubiläum in den Park des Felsenmeer-Museums ein.

Besser könnten die Wetteraussichten nicht sein. Der Bürger- und Heimatverein Hemer wird 100 Jahre alt. Dazu lädt er gemeinsam mit dem Heimatbund Märkischer Kreis, der ebenfalls 100-jähriges Jubiläum feiert, für Sonntag, 10. September, von 11 bis 18 Uhr zum großen Erlebnistag an das Felsenmeer-Museum ein.

Gemeinsam mit dem Heimatbund Märkischer Kreis wird den Gästen ein abwechslungsreiches Programm für „Groß und Klein“ geboten. Neben vielen Attraktionen, die es im Park der schönen Villa Grah und im Museum geben wird, sind auch drei Exkursionen in die nähere Umgebung geplant. Im Wintergarten wird es darüber hinaus einen großen Bücherbasar geben, an dem sich auch der Förderverein der Stadtbücherei „Pro Buch“ beteiligen wird. Auf der Bühne werden zahlreiche Hemeraner Gruppen zu sehen sein, die das Fest musikalisch bereichern werden. Es wird ein Fest für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei.

Neuer Felsenmeer-Raum

Zudem wartet noch eine Neueröffnung im Museum auf alle Besucher: In den vergangenen Wochen wurden Räumlichkeiten im Museum mit Hilfe des LWL und der Speläogruppe Sauerland vollständig umgestaltet und mit moderner Technik ausgestattet. So können zukünftig anhand der neusten digitalen Forschungsergebnisse großartige Einblicke in die Unterwelt des Felsenmeers gewonnen werden. Im Zuge des Erlebnistages werden diese Räumlichkeiten offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Um 12 und um 14.30 Uhr bieten die LWL-Archäologie für Westfalen und die Speläo-Gruppe Sauerland (SGS) zwei archäologische Spaziergänge durch das Felsenmeer an. Sie beginnen nicht wie ursprünglich angekündigt an der Tourist-Info in Deilinghofen, sondern am Felsenmeer-Museum. Sie führen entlang weiterer wichtiger archäologischer Fundstellen und enden dann wieder am Felsenmeer-Museum. Die Spaziergänge dauern bis zu zwei Stunden.

