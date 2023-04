Hemer: Betrüger nutzt perfide Masche bei Diebstahl

Hemer. Ein Betrüger nutzte eine trickreiche Masche, um eine Seniorin in ihrer Wohnung zu bestehlen. Die Polizei veröffentlichte eine Täterbeschreibung.

Ein Betrüger hat am Freitag eine betagte Seniorin in ihrer Wohnung an der Robert-Koch-Straße in Hemer bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, klingelte der Unbekannte kurz vor 12 Uhr an der Wohnungstür und gab sich als Mitarbeiter des Pflegedienstes aus. Er müsse kontrollieren, ob ihre Wohnung altersgerecht sei. So inspizierte er das Bett und bot ein elektrisch höhenverstellbares Bett an. Unter einem Vorwand brachte er sie dazu, das Zimmer zu verlassen. Dann verließ er die Wohnung. Unmittelbar darauf stellte die Seniorin fest, dass eine Geldkassette verschwunden war.

Der unbekannte Mann ist etwa 1,85 Meter groß und wurde auf ein Alter von etwa 30 geschätzt. Er sprach Deutsch und hat dunkle, kurze Haare. Hinweise erbittet die Hemeraner Polizei unter 02372/ 9099-0.

