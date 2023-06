Hemer: Betrügerin holt Schmerzmittel mit falschem Rezept ab

Deilinghofen. Die Mitarbeiterin der Apotheke in Deilinghofen hat das starke Medikament herausgegeben. Später fiel die Fälschung auf.

Mit einem gefälschtem Rezept hat sich eine unbekannte Täterin am Donnerstagnachmittag ein stärkeres Schmerzmittel in einer Apotheke in Deilinghofen abgeholt. Eine Mitarbeiterin gab das Medikament aus. Im Nachgang stellte sich heraus, dass das Rezept eine auf den ersten Blick nicht zu erkennenden Fälschung war. Die unbekannte Frau wird als etwa 30 Jahre alt und 1,60 Meter groß beschrieben. Sie trug ein schwarzes T-Shirt und blaue Jeans.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer