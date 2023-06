Hemer: Betrunkener E-Bike-Fahrer landet auf Polizeiwache

Die Polizei musste einen betrunkenen E-Bike-Fahrer in Hemer in Gewahrsam nehmen. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Hemer. Die Polizei musste einen betrunkenen E-Bike-Fahrer in Hemer in Gewahrsam nehmen. Das ist passiert.

Ein stark alkoholisierter E-Bike-Fahrer ist am Mittwoch auf der Hauptstraße in Hemer gestürzt. Passanten meldeten der Polizei gegen 22.50 Uhr einen Bewusstlosen auf der Fahrbahn. Als die Polizei eintraf, stand der 49-Jährige wieder aufrecht mit einem alkoholischen Mischgetränk in der Hand. Als er die Polizeibeamten sah, regte er sich auf und gestikulierte wild mit den Armen.

Zur Blutprobe auf die Wache

Die Polizeibeamten überwältigten ihn. Er wurde zur Blutprobenabnahme zur Wache nach Iserlohn gebracht und später in der Nacht in die Obhut eines Verwandten gegeben. Die Polizei schrieb eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer