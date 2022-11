Hemer: Containerbrand in Deilinghofen

Hemer. Die Feuerwehr war im Ortsteil Deilinghofen in Hemer im Einsatz. Dort wurde ein Brand am Gebäude gemeldet. Aufmerksame Nachbarn waren eine Hilfe.

Die Feuerwehr ist derzeit im Hemer Ortsteil Deilinghofen im Einsatz. In der Straße Hollacker ist ein Brand am Gebäude gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, brannte der Inhalt eines Containers, der sich allerdings nicht direkt am Gebäude befand. Wie Pressesprecher Andreas Schulte erklärt, haben Nachbarn bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch und einem Feuerlöscher versucht, das Feuer in den Griff zu bekommen.

Vor Ort haben 22 Feuerwehrleute der Feuerwache und des Löschzugs Deilinghofen die Gefahrenstelle gesichert.

