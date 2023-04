Hemer: Brandmeldealarm sorgt für Menschenmenge vor Edeka

Die Feuerwehr in Hemer hat sich um die leichte Rauchentwicklung gekümmert.

Hemer. Eine leichte Rauchentwicklung hat die Brandmeldeanlage im Hademare-Center ausgelöst. Die Feuerwehr lüftete die Räumlichkeiten.

Eine Menschenmenge stand am Freitag gegen 9.42 Uhr vor dem Edeka-Markt am Hademareplatz in Hemer. Grund dafür war eine leichte Rauchentwicklung aus der Brötchenbackanlage, die die Brandmeldeanlage im Hademare-Center auslöste.

Laut Feuerwehr verließen die Besucher aufgrund des Alarmsignals selbstständig die Räumlichkeiten. Mit drei Überdrucklüftern konnten die Einsatzkräfte den leichten Rauch beseitigen, damit die Brandmeldeanlage wieder in Betrieb genommen werden konnte, ohne noch einmal auszulösen.

Nach einer Stunde konnte die Feuerwehr die Räumlichkeiten wieder an die Betreiber übergeben.

