Hemer: Brandopfer sind außer Lebensgefahr

Durch das Feuer wurde das Haus Am Hang in Hemer unbewohnbar.

Ihmert. Eine Familie hat beim Wohnungsbrand in Hemer alles verloren. Die Bürgerstiftung „Wenns im Leben brennt“ startet eine Hilfsaktion.

Es ist die gute Nachricht nach dem verheerenden Brand in Hemer: Alle Verletzten schweben nicht mehr in Lebensgefahr. Über den Gesundheitszustand kann die Polizei keine weiteren Angaben machen. Die 42-jährige Mutter und ihr vierjähriger Sohn waren mit Rauchgasvergiftung in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen geflogen worden. Die Oma (71) und der Cousin der Familie (47) werden in Kliniken in Iserlohn und Hagen behandelt.

Während des Löscheinsatzes war am Samstagmorgen lange Zeit unklar, wie viele Personen sich in der Doppelhaushälfte befanden. Gemeldet waren mit Verwandtschaft acht Bewohner, drei waren offenbar während des Unglücks nicht zu Hause. Die Familie lebt seit rund einem Jahr in Ihmert, hat bei dem Großbrand am Samstag alles verloren. Das komplette Dachgeschoss ist ausgebrannt. Die Feuerwehr musste große Teile des Daches abdecken, um den Brand von außen bekämpfen zu können. Auch die Räume in der ersten Etage wurden schwer beschädigt. In wieweit auch das Erdgeschoss durch Löschwasser beschädigt wurde, steht noch nicht fest. Das Haus ist unbewohnbar. Die Polizei hatte die Brandstelle noch am Samstag beschlagnahmt.

Wahrscheinlich technischer Defekt als Ursache

DRF Luftrettung Christoph Dortmund ist auf dem Sportplatz Ihmert gelandet. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Die Spurensicherung hat am Montagmorgen mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Der Brand war offenbar im Hausflur ausgebrochen und hatte dadurch den Fluchtweg versperrt. Die zwei Frauen hatte die Feuerwehr in letzter Sekunde nur per Drehleiter aus dem Fenster des Dachgeschosses retten können.

„Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen“, teilt die Polizei mit. Die Brandstelle wurde im Anschluss an die Untersuchungen wieder freigegeben. Der Sachschaden dürfte sich nach Schätzungen der Polizei auf einen höheren sechsstelligen Betrag belaufen.

Die Stadtverwaltung hat den Familien direkt nach dem Unglück Wohnungen angeboten. Bislang kamen sie bei Verwandten unter. Viele Bürger wollen helfen, haben sich an den Bürgerverein „Wir in Ihmert“ und an die Kirchengemeinde gewandt. Die Bürgerstiftung „Wenns im Leben brennt“ koordiniert die gemeinsame Hilfsaktion, steht bereits in Kontakt mit den Betroffenen. Eine Direkthilfe für die nötigsten Einkäufe von Bekleidung soll sofort geleistet werden.

Weitere zweckgebundene Spenden können auf das Konto der Bürgerstiftung DE97 4455 1210 0000 0200 08 bei der Sparkasse Märkisches Sauerland unter dem Stichwort „Brand Am Hang“ erfolgen. Bis zu einem Betrag von 300 Euro reicht der Überweisungsbeleg als Spendenquittung. Bei höheren Beträgen sollte eine Email mit den Daten des Spenders an vorstand@wib-hemer.de geschickt werden.

