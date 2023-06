Hemer: BSV Frönsberg freut sich aufs Schützenfest

Für Jan-Dirk Neuhaus und Verena Lingenberg endet am kommenden Wochenende die Regentschaft in Frönsberg.

Frönsberg. Der BSV Frönsberg feiert vom 9. bis 11. Juni Schützenfest. So sieht das Programm im Stephanopeler Tal aus.

Auf die längste Regentschaft folgte die kürzeste: Erst mussten die Frönsberger Bürgerschützen wegen der Pandemie drei Jahre lang auf ihr Schützenfest in Hemer warten, nun liegt nach dem Erfolg 2022 nur ein Jahr zwischen den Festen. Vom 9. bis 11. Juni wird im Stephanopeler Tal wieder gefeiert. Der BSV Frönsberg eröffnet damit den Hemeraner Schützenfestreigen und kehrt in den gewohnten Festrhythmus zurück. Für König Jan-Dirk Neuhaus und seine Königin Verena Lingenberg endet nach nur zwölf ganz intensiven Festmonaten die Zeit auf dem Thron.

Das Festzelt steht wieder am Dorfgemeinschaftshaus Ispei, das Dorf wird grün-weiß geschmückt. Am Freitag treten die Schützen um 18.30 Uhr am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in Heppingsen an und marschieren zur Kranzniederlegung am Ehrenmal. Um 19.30 Uhr beginnt das Vogelschießen am Festplatz.

Festball mit „Next Generation“

Am Samstag, 10. Juni, treffen sich die Schützen um 17.30 Uhr am Festzelt. Ab 18 Uhr werden die Gäste empfangen. Nach Begrüßung und Ehrungen erfolgt um 19.30 Uhr die Proklamation des neuen Königspaares. Für Stimmung wird anschließend die Tanzband „Next Generation“ sorgen, die auch im vergangenen Jahr den Tanzboden erbeben ließ.

Am Sonntag müssen alle um 10.30 Uhr zum Dorffrühstück im Festzelt wieder fit sein. Ab 14 Uhr treten die Schützen, Gastvereine und Musikkapellen auf der großen Wiese am Ortseingang Stephanopel an. Um 15 Uhr beginnt der Festzug nach Ispei. Nach der Gratulation der Gastvereine sorgt „SAL Showtechnik“ zum krönenden Abschluss für Musik und Stimmung.

„Wir laden alle Schützen und Bürger herzlich ins Stephanopeler Tal ein“, freut sich BSV-Vorsitzender Daniel Abate auf ein sonniges Festwochenende.

