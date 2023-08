Hemer: BSV Ihmert feiert Schlagerparty und Zapfenstreich

Ihmert. Der BSV Ihmert hat sein viertägiges Schützenfest begonnen. Das Königsschießen im Bergdorf folgt am Samstag.

Die Ihmerter Bürgerschützen sind bestens eingestimmt auf ihr großes Festwochenende. Nach vierjähriger Pause wird im Süden der Stadt wieder Schützenfest gefeiert. Für den BSV hat damit eine echte Festwoche begonnen.

Bereits am Dienstag und Mittwoch trafen sich die Kompanien, um das Dorf zu schmücken. Die Krone hängt wieder über der Dorfkreuzung, die Straßen sind in ein grün-weißes Fahnenmeer getaucht. Am Donnerstag wurde dann erstmals nach sechs Jahren wieder ein Kommers gefeiert. Alle Kompanien kamen zur Einstimmung auf das Fest zusammen. Ausrichter war die Artillerie, die zur Schlagerparty eingeladen hatte. Bis zum frühen Morgen wurde gefeiert.

Die Ari hatte am Donnerstag zu Kommers und Schlagerparty eingeladen. Bis zum frühen Morgen wurde gefeiert. Foto: Ralf Engel

Kranzniederlegung am Ehrenmal

Am Freitagabend hat der BSV dann den Festreigen offiziell eröffnet. Nach dem Festzug von der Tütebelle zum Oberst wurde am Ehrenmal ein Kranz niedergelegt. Auf dem Sportplatz fand der Große Zapfenstreich statt. Musikalisch wurde er durch den Musikzug Langenholthausen und das Trommlerkorps Eisborn gestaltet. Im Festzelt feierten Schützen und Gäste dann mit Musik von DJ Marius. An diesem Samstag werden dann ab 12 Uhr die Nachfolger von Jugendkönigin Davina Kraft und Noah Biggeleben und König Gerd Wichmann und Königin Silvia Engel ermittelt, die schon vier Jahre im Amt sind.

Der Große Zapfenstreich lockte am Freitag viele Besucher zum Sportplatz in Ihmert. Foto: Jana Haase

Auf unserer Sonderseite zum Schützenfest fehlte das Programm für Montag: Um 15 Uhr ist Kinderliedermacher Werner Kötteritz im Festzelt zu Gast. Ab 20 Uhr krönt der Dorfabend mit der Band „Sam“ die Festtage.

