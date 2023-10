Hemer: Bürgerbus-Verein will neuen Bus anschaffen

Hemer. Der Verein hat auf seiner Soest-Fahrt einiges besprochen. Sponsoren und neue Fahrer werden gesucht.

Nach der dreijährigen Coronapause konnten die aktiven Mitglieder des Bürgerbusvereins mit Partnerinnen und Partnern endlich wieder den jährlichen Tagesausflug genießen. Dabei wurden auch die aktuellen Themen des Vereins diskutiert. Im kommenden Jahr steht zum Beispiel die Neuanschaffung eines Busses an. Weiterhin fehlen für den Betrieb des Bürgerbusses noch ehrenamtliche Fahrer.

Das Deutschlandticket erfreut sich auch im Bürgerbus zunehmender Beliebtheit. Seit der Einführung im Mai wurden bereits 670 Passagiere mit dem Ticket befördert. Allerdings fehlen dem Bürgerbusverein zunächst die entsprechenden Einnahmen zur Deckung der laufenden Betriebskosten. Ein Abschlag für eine Ausgleichszahlung ist beantragt, jedoch steht ein Auszahlungstermin noch nicht fest.

Einnahmen fehlen noch

Warten in dieser Sache ist der Verein schon gewohnt: Bis zur Erstattung des 9-Euro-Tickets mussten die Verantwortlichen 13 Monate ab Einführungstermin in Vorleistung treten. Im kommenden Jahr steht zudem die Neubeschaffung eines Busses an, bei dem der Verein einen entsprechenden Eigenanteil beisteuern muss. Die dafür vorhandenen Rücklagen müssen nun angetastet werden. Aus diesem Grund sucht der Verein weiterhin gewerbliche Sponsoren, die mit Werbung auf dem Bus und/oder auf der Internetseite den Verein finanziell unterstützen möchten.

+++ Bürgerbus Hemer stellt die Deilinghofer Route ein +++

Zusätzlich sucht der Verein dringend nach neuen ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern. Durch zwei Todesfälle ist das Team in diesem Jahr geschrumpft. Dadurch wird es immer schwieriger, insbesondere an den Nachmittagen, die Lasten auf die verbliebenen Köpfe zu verteilen. Durch die immer weiter steigende Verkehrsbelastung in der Innenstadt, wird der Fahrbetrieb zunehmend anspruchsvoller. Der Bürgerbus ist Bestandteil des ÖPNV und steht somit allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

Tagesausflug nach Soest

Beim Tagesausflug des Bürgerbusses am 1. Oktober hatten die Organisatoren, Andreas Humpert und Hans Fischbach ein sehr schönes Programm erstellt. Zunächst wurden die Fahrerinnen und Fahrer selbst zu Passagieren in einem Bus. Mit dem Reisedienst Fischer ging es vom ZOB Hemer an die Staumauer des Möhnesees. Bei strahlendem Sonnenschein konnten sich die Teilnehmer mit einem kurzen Spaziergang auf eine dreistündige Möhnerundfahrt mit ausgiebigem Brunch-Buffet vorbereiten. Zum Abschluss erfolgte dann noch die Fahrt nach Soest mit einer Stadtführung durch die Altstadt. Am Abend endete dann der Ausflug wieder am Busbahnhof.

Alle weiteren Informationen zum Verein sind unter https://buergerbus-hemer.de zu finden.

